Eurorivali - Young Boys, la Juve di Svizzera capitanata da un ex Serie A

© foto di Luca Gambuti/Image Sport

Dopo la vittoria in rimonta col Valencia, la Juventus si prepara a ricevere, domani alle ore 18:55 per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League, la visita del campione in carica della Super League svizzera. Un titolo che lo Young Boys di mister Seoane è pronto a rivincere anche quest'anno, già primo in classifica a +12 sullo Zurigo dopo nove giornate.

Nove su nove - Solo vittorie finora in campionato per i gialloneri, l'ultima sabato per 4-1 sul campo del Thun. Miglior attacco del campionato con 32 reti all'attivo e migliore difesa con appena 6 gol subiti. Dodici, invece, i successi complessivi in quest'avvio di stagione, visto che lo Young Boys è stato fermato solamente dal Manchester United (0-3) nel primo turno della fase a gironi di Champions e, a fine agosto, dalla Dinamo Zagabria nell'andata dei preliminari (1-1).

Il capocannoniere - Se lo Young Boys corre forte, è merito soprattutto dei gol del suo reparto avanzato. Il bomber è l'ex PSG Guillaume Hoarau, autore di 8 reti in 13 presenze. Segnano però anche i centrocampisti, come l'esterno destro Christian Fassnacht e quello sinistro Miralem Sulejmani, entrambi a quota cinque. Cinque gol, infine, anche per gli altri due attaccanti centrali della rosa: i due camerunesi Jean-Pierre Nsame e Nicolas Moumi Ngamaleu.

Il leader - Non solo l'attacco, anche la difesa funziona. Almeno in Svizzera, dove comanda una vecchia conoscenza della Serie A: capitan Steve von Bergen, ex difensore di Cesena, Genoa e Palermo. Il classe 1983 è arrivato allo Young Boys nel 2013, divenendone progressivamente un autentico punto fermo.