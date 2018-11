Eurorivali - Young Boys, senza eguali in Svizzeria. Vantaggio di 16 punti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Young Boys senza rivali in Svizzera, come dimostra l'ennesima vittoria colta nel weekend, stavolta sul Lugano: il +16 in classifica lascia ampiamente tranquilli i gialloneri in campionato, un vantaggio persino superiore a quello del PSG in Francia. Prossima sfida, in Champions League, contro il Manchester United: dopo aver fatto soffrire il Valencia, non certo una gara da sottovalutare per gli inglesi.

Ultime cinque partite

Nyonnais-Young Boys 0-1 (Sulejmani)

Grassophers-Young Boys 0-3 (Hoarau, Fassnacht, Aebischer)

Valencia-Young Boys 3-1 (Assalé)

San Gallo-Young Boys 2-3 (Nsame 2, Assalé)

Young Boys-Lugano 1-0 (Sulejmani)

Posizione in campionato: 1°