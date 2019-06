Eurosport Francia - Juve, no di Guardiola e un'offerta da 20 mln l'anno

© foto di Insidefoto/Image Sport

Arrivano altre notizie sul rifiuto di Pep Guardiola alla Juventus riportate da Eurosport.fr. Secondo il media francese il tecnico del Manchester City ha infatti detto no a un'offerta da oltre 20 milioni di euro a stagione da parte del club bianconero.

La Premier prima di tutto - Come ha più volte ribadito lo stesso Guardiola per il momento la sua priorità è il Manchester City e non ha alcuna intenzione di lasciare la Premier League in questa stagione.