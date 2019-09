I fantastici 4 per trascinare il Sassuolo: basterà contro la Roma?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Sassuolo è atteso dalla sfida in casa della Roma, domenica prossima alle ore 18 allo Stadio Olimpico. La formazione di Roberto De Zerbi dovrebbe rinunciare al solo capitan Magnanelli ma si appresta ad affrontare la formazione giallorossa con il morale alle stelle dopo la vittoria per 4-1 contro la Sampdoria che ha rilanciato i neroverdi dopo il ko di Torino, arrivato nonostante un ottimo secondo tempo che ha messo alle corde i granata di Mazzarri ma che non è bastato per tornare a casa con almeno un punto. I neroverdi si avvicinano alla gara con la Roma anche con grande curiosità. C'è grande curiosità infatti per vedere all'opera i rinforzi arrivati nel mercato di gennaio. Da Vlad Chiriches, ex difensore del Napoli e capitano della Romania che oggi sarà presentato alla stampa insieme al portiere classe 2001 Alessandro Russo, passando per Gregoire Defrel, ex neroverde che ha scelto nuovamente il Sassuolo nonostante le tante offerte, segnale importante sulle ambizioni del Sassuolo.

I FANTASTICI 4 - Ambizioni che saranno misurate domenica prossima a Roma, contro una squadra che punta a fare bene e che ha come obiettivo minimo il ritorno in Champions League, quindi il ritorno fra le prime quattro. Quattro potrebbe essere anche il numero magico della formazione neroverde che vuole proporre un calcio offensivo, sulla scia del nuovo cambio di direzione intrapreso dalla nostra Serie A ma il Sassuolo, anche in questo caso, si è dimostrato lungimirante, puntando già negli anni scorsi su tecnici con una chiara idea di gioco offensivo. De Zerbi è riuscito a trattenere Domenico Berardi, ha avuto il centravanti che è mancato la scorsa stagione, ovvero Ciccio Caputo, ha confermato l'eclettico Jeremie Boga e ha avuto in dote anche Gregoire Defrel. (Quasi) impossibile vederli tutti assieme dall'inizio ma il Sassuolo ha una batteria d'attaccanti davvero invidiabile e che potrà aiutare i neroverdi a raggiungere i loro traguardi (parte sinistra della classifica con uno sguardo all'Europa).

LA BESTIA NERA - Basteranno i fantastici 4 per battere la bestia nera? Il Sassuolo è giunto al settimo anno di Serie A e nei suoi 12 precedenti non è mai riuscito a battere la Roma! Sette vittorie giallorosse e 5 pareggi, curiosamente 4 sono arrivati in trasferta. Lo scorso anno è terminata 3-1 per i giallorossi con il calcio che ha fatto la piacevole conoscenza di Nicolò Zaniolo. Domenica sarà un'altra storia? La Roma è un cantiere, il Sassuolo ha qualche certezza in più. Lo 'spauracchio' Roma è alle porte: riusciranno gli uomini di De Zerbi a invertire la tendenza? La scalata all'Europa passa anche attraverso queste sfide...