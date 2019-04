Faraone alla miglior stagione romana, per la Champions può non bastare

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Risultato finale: Inter-Roma 1-1

Un gol per confermare le sue qualità e per confermare di vivere la miglior stagione con la maglia della Roma. Stephan El Shaarawy ha sbloccato il punteggio contro l'Inter, rappresentando una spina nel fianco per la retroguardia nerazzurra, anche se non è bastato per conquistare i tre punti in palio e operare il sorpasso sul Milan.

I numeri. Parlano chiarissimo anche per il Faraone, arrivato al decimo gol in campionato conditi da cinque assist. In una stagione che può chiudersi in modo negativo per la Roma (se non dovesse arrivare la Champions), il classe '92 si dimostra arma in più per Claudio Ranieri in questo finale di campionayo. L'ex manager di Leicester e Fulham ha capito come rendere ulteriormente pericoloso l'ex Milan, che ha dato continuità all'assist decisivo contro l'Udinese.

Obiettivo Champions. A cinque giornate dalla fine del campionato, però, la Roma resta una lunghezza dietro i rossoneri e dunque a un punticino dalla Champions. Per fare meglio del Milan da qui al 26 maggio, servirà anche un Faraone come quello visto stasera.