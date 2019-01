I fari delle big sui talenti toscani, caso Zajic: il punto sull'Empoli

I gioielli dei toscani fanno gola alle grandi del campionato. Non proprio una novità, per i tifosi dell'Empoli, che guardano al mercato di riparazione perché dia lo sprint in ottica salvezza. Ma rischiano, tra un caso e una richiesta, una piccola rivoluzione a gennaio.

IN ENTRATA

Almeno un obiettivo per reparto. Pare questa, l'intenzione della dirigenza empolese. In difesa, più Bani che Ranocchia: il centrale dell'Inter non ha fatto salti di gioia alla proposta, quello del Chievo potrebbe gradire. Sulla fascia torna di moda in ottica Italia il nome di Lazaar , già accostato al Genoa. Poi c'è il centrocampo: Alessandro Murgia della Lazio è più di un'idea. Tante piste per l'attacco: piacciono Lapadula, Kownakci e Trotta. Ma c'è spazio anche per fare concorrenza al Parma su Matri.