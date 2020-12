Festival Milan, Leao svela: "Dalot si intende di musica. Anche Saelemaekers canta, come me"

Grande protagonista nella vittoria di ieri sul campo del Sassuolo, Rafael Leao è stato intervistato dal portale 4-3-3. L'attaccante portoghese ha affrontato vari temi e raccontato alcune curiosità sulla squadra rossonera: "Calhanoglu è il più simpatico. Dalot ascolta la musica migliore, Rebic la peggiore. Rispetto la musica del suo paese, ma quando la mette è veramente strana. Saelemaekers sa cantare bene. Ha fatto anche lui una canzone come me, me l'ha fatta ascoltare, è in francese. Ha un buon flow"".