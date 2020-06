Final eight Champions ed Europa League: la UEFA vuole (in parte) aprire ai tifosi

Mercoledì 17 giugno sarà una giornata importante per il calcio europeo. Il Comitato Esecutivo UEFA, tramite videoconferenza, prenderà delle decisioni definitive per quanto riguarda il completamento di Champions ed Europa League. Salvo colpi di scena, i ritorni degli ottavi di finale di Champions si giocheranno regolarmente nelle sedi previste, quindi Juventus-Lione a Torino e Barcellona-Napoli al Camp Nou. Poi spazio, molto probabilmente, alle final eight in un’unica sede. La scelta di Lisbona è ad oggi quella più caldeggiata (anche per l’assenza di squadre portoghesi), ma Istanbul resiste così come sullo sfondo ci sono le candidature di Germania e Spagna.

Possibilità di aprire una parte dello stadio decisiva? Secondo Sportmediaset, la UEFA avrebbe l’intenzione di far giocare le sfide decisive con una piccola percentuale di pubblico all’interno degli stadi. E proprio questa idea potrebbe essere alla base della scelta del 17 giugno per quanto riguarda la sede: un paese che darà il via libera alla presenza (seppur parziale) di pubblico allo stadio avrà più chance di aggiudicarsi l’ambita final eight. Discorso simile per l’Europa League, con la Germania (Gelsenkirchen o Francoforte) che appare avanti rispetto agli altri paesi candidati.