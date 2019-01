Finalmente Edin. La Roma ritrova i gol di Dzeko dopo oltre tre mesi

Atalanta-Roma 3-3 (3' Džeko, 33' Džeko, 40' El Shaarawy, 44' Castagne, 59' Tolói, 71' Zapata)

Edin Dzeko è tornato. È questa - insieme all'ennesima conferma arrivata dal giovane Zaniolo (due assist) - l'unica buona notizia che il 3-3 di Bergamo lascia a mister Di Francesco. Inconcepibile, d'altronde, farsi rimontare tre reti dopo aver ferito nel risultato e nel morale l'Atalanta nel primo tempo. Ma intanto, cosa non certo da poco, la Roma oggi pomeriggio ha ritrovato il suo centravanti.

Concretezza. La prestazione del bomber bosniaco si può riassumere alla perfezione con questo termine. Si pensi, d'altronde, che contro i nerazzurri Dzeko ha segnato due gol con i primi quattro tiri in porta effettuati: tante reti quante quelle realizzate con le precedenti 68 conclusioni in Serie A. Il primo, su bell'assist di petto di Zaniolo in area; il secondo, con una perfetta giocata a eludere l'uscita di Berisha dopo un lancio in profondità di Nzonzi.

Dzeko c'è, finalmente, dopo oltre tre mesi di astinenza. L'ultima rete in assoluto dell'ex Manchester City era arrivata infatti il 23 ottobre col CSKA Mosca in Champions League (doppietta), mentre per l'ultimo centro in campionato dobbiamo risalire addirittura alla vittoria di Empoli del 6 ottobre. Un trend, finora, da cinque sigilli in Europa e quattro in Italia che va invertito subito. A partire, magari, proprio dall'exploit nel festival del gol dello Stadio Atleti Azzurri d'Italia.