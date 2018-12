Fino alla sosta - Atalanta: cinque gare per l'Europa. In casa sarà dura

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La netta ripresa, i due ko consecutivi che hanno riportato tutti con i piedi per terra e adesso le ultime cinque giornate prima della sosta per tornare in zona Europa League. L'Atalanta di Gian Piero Gasperini è attesa da impegni non proprio semplicissimi nell'ultimo mese del 2018, visto che avrà tre trasferte e due gare casalinghe contro Lazio e Juventus. Dopo quest'ultimo tour de force stagionale ne sapremo certamente di più sulle ambizioni degli orobici, chiamati adesso a ripartire dopo le sconfitte contro Empoli e Napoli. Di seguito il calendario completo:

Atalanta

9 dicembre - Udinese-Atalanta (Serie A)

17 dicembre - Atalanta-Lazio (Serie A)

22 dicembre - Genoa-Atalanta (Serie A)

26 dicembre - Atalanta-Juventus (Serie A)

29 dicembre - Sassuolo-Atalanta (Serie A)