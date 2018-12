Fino alla sosta - Bologna: finale di girone durissimo: Inzaghi rischia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Filippo Inzaghi è appeso a un filo e le prossime gare saranno certamente decisive per il suo futuro sulla panchina del Bologna. I felsinei sono attualmente al terzultimo posto e se il campionato finisse oggi sarebbero dunque retrocessi: per questo l'allenatore dovrà cercare di far cambiare marcia ai suoi e per farlo dovrà partire subito con il piede giusto nella trasferta di Empoli di domenica prossima, vero e proprio scontro diretto per la salvezza. Duro il finale di girone per i rossoblù, che se la dovranno vedere con Milan, Lazio e Napoli: servirà il 110% per fare punti importantissimi. Di seguito il calendario completo fino alla sosta:

Bologna

9 dicembre - Empoli-Bologna

18 dicembre - Bologna-Milan

22 dicembre - Parma-Bologna

26 dicembre - Bologna-Lazio

29 dicembre - Napoli-Bologna