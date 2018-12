Fino alla sosta - Cagliari: calendario durissimo. Prima la Coppa Italia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prima la Coppa Italia, poi il rush finale in campionato. Il Cagliari è atteso da un vero e proprio tour de force in questo fine 2018, con la sfida di questa sera contro il Chievo che darà il via alle sei gare in 25 giorni. La priorità verrà data certamente alla corsa salvezza e in questo senso la formazione di Rolando Maran avrà un calendario durissimo, visto che dovrà affrontare Roma, Napoli e Lazio da sabato al prossimo 22 dicembre. Le partite da non sbagliare saranno però le ultime due del girone d'andata, contro Genoa prima e Udinese poi. Contro i giallorossi di Di Francesco, come se non bastasse, non ci sarà Nicolò Barella, fermato per un turno dal giudice sportivo dopo l'espulsione di Frosinone. Di seguito il calendario completo dei sardi:

Cagliari

5 dicembre - Chievo Verona-Cagliari (Coppa Italia)

8 dicembre - Cagliari-Roma (Serie A)

16 dicembre - Cagliari-Napoli (Serie A)

22 dicembre - Lazio-Cagliari (Serie A)

26 dicembre - Cagliari-Genoa (Serie A)

29 dicembre - Udinese-Cagliari (Serie A)