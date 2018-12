Fino alla sosta - Chievo: cinque gare in campionato, tre scontri salvezza

© foto di Federico Gaetano

Il ChievoVerona ha cambiato mentalità dopo l'arrivo di Mimmo Di Carlo e i pareggi ottenuti contro Napoli e Lazio fanno ben sperare in vista delle ultime cinque partite dell'anno, con un calendario che sembra essere alla portata e che soprattutto vedrà tre scontri salvezza. Il primo è quello di domenica prossima contro il Parma al Tardini, anche se la formazione di Roberto D'Aversa naviga in acque molto tranquille dopo questo incredibile inizio di campionato. Successivamente altra trasferta, a Ferrara, contro la SPAL per cercare punti fondamentali per la permanenza in Serie A e infine la gara che chiuderà il 2018, quella del Bentegodi contro il Frosinone, attualmente la squadra più vicina in classifica ai clivensi. Nel mezzo le sfide a inter e Samp: serviranno punti contro tutti. Di seguito il calendario completo della squadra di Di Carlo:

ChievoVerona

5 dicembre - Chievo Verona-Cagliari (Coppa Italia)

9 dicembre - Parma-ChievoVerona (Serie A)

16 dicembre - SPAL-ChievoVerona (Serie A)

22 dicembre - ChievoVerona-Inter (Serie A)

26 dicembre - Sampdoria-ChievoVerona (Serie A)

29 dicembre - ChievoVerona-Frosinone (Serie A)