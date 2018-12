Fino alla sosta - Empoli: cambio di marcia effettuato. Gare alla portata

Bologna, Sampdoria e Inter al Castellani, Fiorentina e Torino fuori dalle mura amiche. Questo il cammino che vedrà impegnato l'Empoli di Beppe Iachini da domenica fino alla fine dell'anno e dopo i sette punti raccolti nelle sue prime tre partite sulla panchina dei toscani, il tecnico azzurro non vuole certo fermarsi adesso, per proseguire la rincorsa alla salvezza. Sicuramente l'impegno più proibitivo sarà quello contro i nerazzurri di Spalletti ma ci sarà tempo, visto che è in programma per il 29 dicembre: prima di quella sfida l'Empoli proverà a mettere in classifica altri punti importanti, specie nello scontro diretto contro il Bologna di domenica. Di seguito il calendario completo:

Empoli

9 dicembre - Empoli-Bologna (Serie A)

16 dicembre - Fiorentina-Empoli (Serie A)

22 dicembre - Empoli-Sampdoria (Serie A)

26 dicembre - Torino-Empoli (Serie A)

29 dicembre - Empoli-Inter (Serie A)