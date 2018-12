Fino alla sosta - Fiorentina: cinque gare per uscire dalla crisi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Fiorentina deve ripartire al più presto. Sette giornate senza successi, con due sconfitte e cinque pareggi, sono davvero troppe e contro il Sassuolo domenica prossima la formazione di Stefano Pioli dovrà centrare per forza i tre punti se non vorrà continuare questo periodo di crisi che dura dallo scorso 30 settembre. Le ultime cinque giornate di Serie A del 2018 non sono certo impossibili per i viola, che se la dovranno vedere anche con Empoli e Parma al Franchi e con Milan e Genoa in trasferta, ma ci vorrà un cambio di passo repentino, visto che nessuno regalerà niente e Chiesa e compagni dovranno tornare a essere quelli di inizio campionato. Di seguito il calendario completo:

Fiorentina

9 dicembre - Sassuolo-Fiorentina (Serie A)

16 dicembre - Fiorentina-Empoli (Serie A)

22 dicembre - Milan-Fiorentina (Serie A)

26 dicembre - Fiorentina-Parma (Serie A)

29 dicembre - Genoa-Fiorentina (Serie A)