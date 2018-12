Fino alla sosta - Frosinone: dopo il Napoli gli scontri salvezza

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Frosinone è attualmente penultimo in classifica ma nelle ultime settimane sono stati netti i miglioramenti della formazione di Moreno Longo. Miglioramenti che fanno ben sperare per il futuro e nelle ultime cinque giornate nel 2018 ci saranno match chiave per la salvezza. Partenza in super salita, visto che sabato i ciociari saranno di scena al San Paolo contro il Napoli, ma nelle gare contro Sassuolo, Udinese e ChievoVerona i canarini dovranno cercare di vincere a ogni costo, per non peggiorare ulteriormente la situazione legata alla classifica. Il 26 dicembre la partita allo Stirpe contro il Milan. Di seguito il calendario completo:

Frosinone

8 dicembre - Napoli-Frosinone (Serie A)

16 dicembre - Frosinone-Sassuolo (Serie A)

22 dicembre - Udinese-Frosinone (Serie A)

26 dicembre - Frosinone-Milan (Serie A)

29 dicembre - ChievoVerona-Frosinone (Serie A)