Il destino di Ivan Juric continua a essere appeso a un filo e il Genoa dovrà cercare di fare più punti possibili per non salutare il secondo allenatore in stagione. Dopo la gara di domani in Coppa Italia contro la Virtus Entella i rossoblù avranno lo scontro diretto per la salvezza contro la SPAL e successivamente due impegni più complicati contro Roma prima e Atalanta poi, all'Olimpico e Marassi. Cagliari in trasferta e Fiorentina in casa saranno gli ultimi due appuntamenti del 2018, con il Grifone che non ha dunque ostacoli insormontabili ma che dovrà cercare di mantenere alta la concentrazione, per evitare scivoloni che potrebbero complicare la classifica. Di seguito il calendario completo della formazione di Juric.

Genoa

6 dicembre - Genoa-Virtus Entella (Coppa Italia)

9 dicembre - Genoa-SPAL (Serie A)

16 dicembre - Roma-Genoa (Serie A)

22 dicembre - Genoa-Atalanta (Serie A)

26 dicembre - Cagliari-Genoa (Serie A)

29 dicembre - Genoa-Fiorentina (Serie A)