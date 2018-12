Fino alla sosta - Inter: Juve, Napoli e PSV. Fine anno di fuoco

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sei partite, due scontri diretti per lo Scudetto e una qualificazione agli ottavi di Champions League da non fallire. L'Inter di Luciano Spalletti è attesa da un mese di dicembre faticosissimo, iniziato con il pareggio dell'Olimpico contro la Roma, che proseguirà con il derby d'Italia di venerdì e che vedrà successivamente anche la sfida al PSV e quella al Napoli nel boxing day. Tra 25 giorni ne sapremo certamente di più di quelle che potranno essere le ambizioni dei nerazzurri in questa stagione e passeranno quasi in secondo piano le sfide da vincere a ogni contro contro Udinese, ChievoVerona ed Empoli. Di seguito il calendario completo di Icardi e compagni.

Inter

7 dicembre - Juventus-Inter (Serie A)

11 dicembre - Inter-PSV Eindhoven (Champions League)

15 dicembre - Inter-Udinese (Serie A)

22 dicembre - ChievoVerona-Inter (Serie A)

26 dicembre - Inter-Napoli (Serie A)

29 dicembre - Empoli-Inter (Serie A)