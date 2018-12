Fino alla sosta - Napoli: tra sogno Scudetto e ottavi di Champions

© foto di www.imagephotoagency.it

Sei gare per sapere quali potranno essere gli obiettivi della seconda gara della stagione. Il Napoli di Carlo Ancelotti non può fallire l'appuntamento sulla carta più semplice, quello contro il Frosinone al San Paolo di sabato ma subito dopo aver archiviato la sfida contro i canarini sarà tempo di Champions League e ad Anfield Road contro il Liverpool sarà fondamentale non perdere. I partenopei hanno tanti possibili risultati dalla loro ma dovranno andare in campo con l'obiettivo di vincere, per non rischiare di dover abbandonare la competizione più importante d'Europa a un passo dagli ottavi di finale. Le altre sfide di campionato saranno poi più che alla portata, visto che l'Inter sembra rappresentare l'unico ostacolo difficile da superare, visto che la partita si giocherà a San Siro. Di seguito il calendario completo:

Napoli

8 dicembre - Napoli-Frosinone (Serie A)

11 dicembre - Liverpool-Napoli (Champions League)

16 dicembre - Cagliari-Napoli (Serie A)

22 dicembre - Napoli-SPAL (Serie A)

26 dicembre - Inter-Napoli (Serie A)

29 dicembre - Napoli-Bologna (Serie A)