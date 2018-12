Fino alla sosta - Parma: D'Aversa può già blindare la salvezza

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Parma, vera e propria sorpresa di questo inizio di stagione, è pronto a disputare le ultime cinque giornate del 2018 per blindare la salvezza. I 20 punti raccolti fino a questo momento fanno dormire sonni tranquilli a Roberto D'Aversa che però non vuole cali di concentrazione dai suoi e, anzi, spera di ipotecare la permanenza in Serie A già nelle prossime cinque giornate. Prima il ChievoVerona al Tardini, poi Sampdoria in trasferta, Bologna in casa, Fiorentina al Franchi e Roma di fronte al proprio pubblico. Se dovessero arrivare almeno tre vittorie, impresa non certo impossibile visto il valore dimostrato nelle prime 14 giornate di Serie A, la salvezza sarebbe in cassaforte. Di seguito il calendario completo dei Ducali.

Parma

9 dicembre - Parma-ChievoVerona (Serie A)

16 dicembre - Sampdoria-Parma (Serie A)

22 dicembre - Parma-Bologna (Serie A)

26 dicembre - Fiorentina-Parma (Serie A)

29 dicembre - Parma-Roma (Serie A)