La Roma deve risalire in classifica e le ultime cinque giornate di campionato saranno fondamentali per le ambizioni dei giallorossi nella seconda parte della stagione. Archiviato il passaggio in Champions League, con il secondo posto già certo, quella contro il Viktoria Plzen di mercoledì prossimo sarà una sfida che non conterà praticamente niente per la formazione di Di Francesco e per questo tutte le energie saranno concentrate sulla Serie A, a cominciare da sabato con la gara da vincere a ogni costo contro il Cagliari privo di Nicolò Barella alla Sardegna Arena. L'ostacolo più duro da superare per i capitolini sarà certamente quello del 22 dicembre all'Allianz Stadium contro la Juventus ma le sfide a Genoa, Sassuolo e Parma dovranno essere sfruttate al meglio dalla stessa Roma che non può permettersi altri passi falsi. Di seguito il calendario completo dei giallorossi.

8 dicembre - Cagliari-Roma (Serie A)

12 dicembre - Viktoria Plzen-Roma (Champions League)

16 dicembre - Roma-Genoa (Serie A)

22 dicembre - Juventus-Roma (Serie A)

26 dicembre - Roma-Sassuolo (Serie A)

29 dicembre - Parma-Roma (Serie A)