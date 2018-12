© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una partenza sprint e poi un periodo nero coinciso con due pareggi e tre sconfitte. Fino a sabato scorso, giorno del ritorno alla vittoria della Sampdoria nella sfida casalinga contro il Bologna. La squadra di Marco Giampaolo deve e vuole chiudere al meglio il suo 2018 e per farlo dovrà stringere i denti soprattutto nella prima e nell'ultima delle cinque sfide che mancano da qui al termine del girone di andata. Si partirà infatti con la Lazio all'Olimpico e si finirà con la trasferta di Torino contro la Juventus, l'impegno più difficile dell'intero campionato. In mezzo tre gare da vincere: prima il Parma a Marassi, poi l'Empoli al Castellani e infine il Chievo in casa. Chiudere bene l'anno potrebbe invogliare la società a fare qualcosa in più sul mercato e per questo Giampaolo dovrà cercare di fare il massimo dei punti. Di seguito il calendario completo dei blucerchiati.

Sampdoria

8 dicembre - Lazio-Sampdoria (Serie A)

16 dicembre - Sampdoria-Parma (Serie A)

22 dicembre - Empoli-Sampdoria (Serie A)

26 dicembre - Sampdoria-ChievoVerona (Serie A)

29 dicembre - Juventus-Sampdoria (Serie A)