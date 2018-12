© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

I venti punti in classifica fanno ben sperare il Sassuolo di Roberto De Zerbi e le ultime sei partite del 2018 neroverde potranno e dovranno essere vissute con tranquillità, cercando punti fondamentali per ipotecare ancora di più la salvezza. Molte gare avranno il sapore d'Europa, come quella di domenica contro la Fiorentina o quelle del 22 e del 29 dicembre contro Torino e Atalanta. In mezzo la sfida da vincere a ogni costo contro il Frosinone allo Stirpe e la trasferta dell'Olimpico contro la Roma. Impegni non proprio facili per Berardi e compagni che però non avranno l'assillo della classifica e potranno creare grossi grattacapi alle squadre che lottano per Champions ed Europa League. Tra poco anche la gara di Coppa Italia contro il Catania, con il Sassuolo che proverà ad andare avanti il più possibile nella competizione. Di seguito il calendario completo dei neroverdi:

Sassuolo

5 dicembre - Sassuolo-Catania (Coppa Italia)

9 dicembre - Sassuolo-Fiorentina (Serie A)

16 dicembre - Frosinone-Sassuolo (Serie A)

22 dicembre - Sassuolo-Torino (Serie A)

26 dicembre - Roma-Sassuolo (Serie A)

29 dicembre - Sassuolo-Atalanta (Serie A)