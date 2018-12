© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La SPAL di Leonardo Semplici ha vissuto un inizio di stagione da favola ma con il passare delle settimane la classifica si è complicata e per questo motivo le ultime cinque partite del 2018 biancazzurro saranno importantissime per la corsa alla salvezza. Due le sfide da vincere a ogni costo: la prima è quella del 16 dicembre al Mazza contro il ChievoVerona, la seconda quella contro l'Udinese nel boxing day. Di uguale importanza la gara di domenica contro il Genoa a Marassi, visto che la formazione di Juric ha un solo punto in più in classifica: l'importante sarà non perdere per gli estensi che chiuderanno l'anno con due trasferte complicatissime: prima il Napoli al San Paolo e poi il Milan a San Siro. In questi due campi ogni punto sarà oro colato. Di seguito il calendario completo dei biancazzurri.

SPAL

9 dicembre - Genoa-SPAL (Serie A)

16 dicembre - SPAL-ChievoVerona (Serie A)

22 dicembre - Napoli-SPAL (Serie A)

26 dicembre - SPAL-Udinese (Serie A)

29 dicembre - Milan-SPAL (Serie A)