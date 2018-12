Fino alla sosta - Torino: Milan, Juve e Lazio. Prova del 9 per Mazzarri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo quattordici giornate il Torino è finalmente riuscito ad agguantare il sesto posto in classifica, quello che permetterebbe alla squadra di Mazzarri di partecipare alla prossima Europa League, ma nelle prossime giornate i granata dovranno cercare di mantenerlo, con un calendario tutt'altro che semplice. Il percorso che porterà al 2019 è infatti in salita e tolta la sfida di Coppa Italia di domani contro il Sudtirol, Belotti e compagni dovranno affrontare tre delle cinque squadre che attualmente sono sopra in classifica. Si parte con la sfida di San Siro contro il Milan, proseguendo con il derby contro la Juventus e concludendo con la trasferta all'Olimpico contro la Lazio. In mezzo le partite contro Sassuolo ed Empoli, da non fallire. Di seguito il calendario completo dei granata.

Torino

6 dicembre - Torino-Sudtirol (Coppa Italia)

9 dicembre - Milan-Torino (Serie A)

15 dicembre - Torino-Juventus (Serie A)

22 dicembre - Sassuolo-Torino (Serie A)

26 dicembre - Torino-Empoli (Serie A)

29 dicembre - Lazio-Torino (Serie A)