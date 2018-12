© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una vittoria e un pareggio nelle ultime due e Davide Nicola che ha iniziato dunque con il piede giusto la sua avventura in Friuli. Il tecnico adesso vuole dare però continuità ai suoi risultati e le prossime due gare, contro Atalanta in casa e Inter a San Siro, ci diranno di più sullo stato di forma e sulle possibili ambizioni dell'Udinese da qui al termine della stagione. Dopo queste due partite non proprio facilissime i bianconeri avranno tre scontri diretti e dovranno cercare di raccogliere punti fondamentali per la salvezza. Frosinone alla Dacia Arena, SPAL al Mazza e Cagliari ancora di fronte ai propri tifosi: saranno queste le gare che chiuderanno il 2018 di Lasagna e compagni, pronti allo sprint finale per allontanarsi dalla zona rossa della classifica. Di seguito il calendario completo dei friulani:

Udinese

9 dicembre - Udinese-Atalanta (Serie A)

15 dicembre - Inter-Udinese (Serie A)

22 dicembre - Udinese-Frosinone (Serie A)

26 dicembre - SPAL-Udinese (Serie A)

29 dicembre - Udinese-Cagliari (Serie A)