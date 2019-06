Firenze e il suo Sogno Americano: che calore dalla piazza per Commisso

Il 6 giugno 2019 passerà negli annali come una data importante nella storia della Fiorentina. Dopo 17 anni si è infatti ufficialmente conclusa la gestione della famiglia Della Valle, che ha venduto la società al miliardario italo-americano Rocco Commisso. Il quale non ha perso tempo e ha subito volato da Milano a Firenze, per conoscere direttamente i suoi nuovi tifosi. Dal canto suo la città di Firenze non ha mancato di far sentire il suo calore e l'entusiasmo per il cambio di proprietà. Già all'aeroporto infatti, l'arrivo di Commisso è stato atteso da numerosi tifosi, i quali hanno potuto interagire direttamente con il nuovo numero uno viola. "Mi dicono che non posso stare in mezzo ai tifosi, ma a New York faccio così tutti i giorni", la sua immediata dichiarazione d'intenti, nonché prima apertura alla piazza - piuttosto in controtendenza con i tempi recenti - accompagnata anche da una estrema disponibilità e serenità, evidenziate da un sorriso e da parole che hanno colpito nel segno buona parte della piazza. Quasi come allo spezzarsi di un incantesimo, i tifosi della Fiorentina oggi sembrano sentirsi autorizzati a tornare sognare, a credere nel Sogno Americano made in Florence, nonostante siano reduci da una stagione che definire tribolata è dir poco. Oggi sarà un'altra giornata fiorentina per Commisso, che prima conoscerà tutti i suoi dipendenti in mattinata, e poi parlerà per la prima volta dall'Artemio Franchi, in conferenza stampa. Al termine tornerà però nuovamente a prendersi l'abbraccio dei tifosi, avendo dato loro appuntamento all'interno dello stadio. Insomma, si preannuncia un'altra giornata movimentata ed intensa in casa viola. All'insegna del sogno a stelle e strisce, guidato dal mantra ripetuto più volte da Commisso: "Rocco non fa promesse che non può mantenere". Gli animi, per il momento, parrebbero essersi riaccesi.