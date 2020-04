Firenzeviola - La Fiorentina è a caccia dei nuovi Chiesa e Castrovilli

Prima Federico Bernardeschi, poi Federico Chiesa e Gaetano Castrovilli. Infine, Venuti, Sottil e Ranieri. La Fiorentina negli ultimi anni ha portato alla ribalta diversi calciatori cresciuti nel suo settore giovanile, uno dei più floridi della Serie A. E non è intenzionata a fermarsi.

Ma chi sono i migliori prospetti di cui dispone Bigica? Firenzeviola, in un interessante approfondimento pubblicato sulle sue colonne, ha elencato i migliori giovani viola: da Christian Dalle Mura a Christian Koffi, passando per Nicky Beloko, Christian Lovisa e Bobby Duncan, ex Liverpool che con la maglia viola deve però ancora far vedere le sue migliori qualità. La Fiorentina, in rosa, ha tanti diamanti grezzi.