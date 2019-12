I fischi, l'hashtag, il precedente Chelsea: Ancelotti e un ciclo a termine

© foto di Insidefoto/Image Sport

Non ci voleva Bologna per capire che il ciclo del Napoli e non solo quello di Carlo Ancelotti stia volgendo al termine. Quello di una squadra che per anni è stata la candidata numero uno a contrastare il dominio della Juventus e che quasi ci era anche riuscita a scucire il tricolore ai bianconeri.

Mai come quest'anno, da quando il Napoli ha iniziato a diventare un cliente abituale della Champions League, si è vista una squadra così fragile, confusa, incapace di superare gli ostacoli. I risultati fotografano perfettamente la situazione: settimo posto, a cinque lunghezze dalla sesta. A oggi sarebbe Europa League. Forse. E in ogni caso attraverso i preliminari. Difficilmente, vedendo le altre contendenti, sarà possibile iscriversi al massimo torneo continentale, anche in caso di rinforzi a gennaio.

Sei partite senza vittorie, a Carlo Ancelotti non accadeva dal 2010, quando allenava il Chelsea: anche il periodo era lo stesso, novembre-dicembre. L'epilogo, per lui, fu quello dell'esonero a fine stagione. Quel Chelsea collezionò il minor numero di punti dell'era Abramovich (record negativo poi battuto). Stesso finale anche a Napoli? Sembra scontato ma il rischio è persino quello di una separazione prima della fine della stagione. Da tempo circolano nomi di squadre accostate al tecnico di Reggiolo, dagli Stati Uniti al Boca Juniors finanche all'Arsenal. Lui, dopo il ko di questa sera a Bologna, annuncia un confronto nella giornata di domani. Precisa, Ancelotti, di sentire la fiducia sia della squadra che della società. Quella dei tifosi, invece, sta venendo meno: dai fischi al triplice fischio all'hashtag lanciato immediatamente dopo il ko di Bologna, che sta prendendo il volo in questi minuti: #AncelottiOut.