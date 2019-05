I fischi rossoneri che il candidato Eusebio Di Francesco non merita

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

I tifosi del Milan ringhiano sperando nel palmares e nel blasone. Però Eusebio Di Francesco sarebbe una scelta di gioco e di progetto, quelli che ai rossoneri mancano da troppo tempo. Gennaro Gattuso ha giocato di cuore, grinta, speranza. Si è fatto carico dei problemi della società, è stato scudo del Milan. Che poi non gli ha messo la spada davanti ma lo ha lasciato al suo destino, con una squadra che non ha il suo piglio, con un Milan che non è Gattuso. Così la proprietà guarda al futuro, tra una chimera di nome Antonio Conte, un sogno oggi bello complicato chiamato Mauricio Pochettino, Maurizio Sarri che viene tirato per la tuta ancora a Londra e ipotesi più concrete. Reali, realistiche, realizzabili. Su tutte Eusebio Di Francesco, che è visto come ripiego forse anche dalla proprietà ma che per valore, qualità, intenzioni e idee, è secondo a pochi. Dopo la semifinale di Champions, dopo il terzo posto in classifica disse "sono orgoglioso di andare in giro e di ricevere i ringraziamenti della gente. ignifica aver riportato entusiasmo e senso di appartenenza. Che devono essere un punto di ripartenza. Vogliamo fare meglio, anche se sappiamo che ci sono anche gli avversari. Si può migliorare attraverso gli atteggiamenti, il lavoro e la mentalità".

Sogno mancato e cessioni Nella stessa intervista, a Il Centro, Di Francesco disse che nella lotta Scudetto voleva esserci anche la sua Roma. "Vogliamo essere ancora più protagonisti e infastidire chi ci ha preceduto in classifica, pensando più al noi che all'io". Nella gestione del gruppo, dello spogliatoio, l'ex tecnico di Roma e Sassuolo è uno alla Gattuso. "Si parte dalle regole: il difficile è farle rispettare per rendersi credibile agli occhi degli interlocutori". Che a Roma sono cambiati, in campo, fattore che evidentemente è sembrato normale a James Pallotta. La proprietà ha deciso di sbagliare i conti, coi costi, e di cedere dunque fior di campioni: Alisson, Rudiger, Marquinhos, Nainggolan, Strootman, Paredes, Salah, Emerson Palmieri. Un breve e rapido conto, chiaro, tutte frecce non più all'arco di Di Francesco, del suo ciclo.

L'uomo dei giovani Eppure è arrivato in semifinale Champions, è arrivato terzo. Stava ricostruendo la Roma sulle spalle di Zaniolo, di Pellegrini che non c'era. La Roma del dopo Totti ma del durante Totti, anche se in un'altra veste. Ha dimostrato che Cristante vale pure una big, che la parabola di El Shaarawy non era discendente, che coi giovani si può fare calcio. A Sassuolo e pure a Roma. Certo, chiedere risultati e Scudetto, che per un tecnico è legittimo sognare, quando le altre, l'altra, prende Cristiano Ronaldo, è un errore. E lo ha fatto anche lui. Peccare di presunzione. Non rendersi conto della realtà. Pallotta che lo ha esonerato. Lui che ha volato troppo alto. E ora i tifosi del Milan che credono che a prescindere possa essere l'uomo sbagliato. Forse, è solo il posto, oggi, a esserlo.