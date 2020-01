Tifosi e dirigenza della Sampdoria si aspettavano sicuramente di più. La stagione di Jeison Murillo invece non sta andando come previsto, col colombiano ex Valencia che si è reso protagonista spesso e volentieri di partite ben al di sotto della sufficienza. Dopo una primissima parte da titolare, il classe '92 ha perso il posto collezionando 6 panchine consecutive, prima di tornare protagonista nell'ultima parte del girone d'andata. Ma i risultati, come detto, sono ben al di sotto delle aspettative e Murillo dopo 19 giornate è al 3° posto nella flop10 degli acquisti estivi secondo le medie voto di TMW. Una media difficilmente modificabile, visto che il suo futuro sarà al Celta Vigo già dalle prossime ore.

I numeri di Murillo alla Sampdoria, 3° nella Flop10 degli acquisti estivi

Presenze in campionato: 10

Minuti giocati: 664

Gol e assist: /

Media voto TMW: 5,39