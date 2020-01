Arrivato in estate dall'Udinese, Giuseppe Pezzella non è ancora riuscito a lasciare il segno al Parma. Divenuto titolare con il calo di forma e rendimento di Gagliolo, il classe '97 ha mostrato qualche difficoltà soprattutto in fase difensiva da terzino della difesa a 4 di mister D'Aversa. Il tempo è sicuramente dalla sua, ma per il momento il 2° posto nella flop10 degli acquisti estivi spiega abbastanza bene il suo inizio di stagione.

I numeri di Pezzella al Parma, 2° nella Flop10 degli acquisti estivi

Presenze in campionato: 13

Minuti giocati: 636

Gol e assist: /

Media voto TMW: 5,38