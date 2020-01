Doveva essere il colpaccio della difesa del Genoa, l'uomo in grado di portare esperienza e magari fare da chioccia a Romero. Invece il 9° posto di Cristian Zapata nella Flop10 degli acquisti estivi racconta di un rendimento ben al di sotto delle aspettative, per il centrale colombiano. Che in stagione ha fatto pure buone partite, ma il cui livello generale è bel al di sotto della ideale media del 6 in pagella. E il fatto che la retroguardia del Grifone sia la più battuta della Serie A (insieme al Lecce) è solo una conseguenza.

I numeri di Cristian Zapata al Genoa, 9° nella Flop10 degli acquisti estivi

Presenze in campionato: 12

Minuti giocati: 1.080

Gol e assist: 1 gol

Media voto TMW: 5,54