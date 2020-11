I fondi in Serie A? Tebas risponde: "La loro Lega è più attrattiva. Non chiederemo soldi pubblici"

“Non chiederemo mai soldi pubblici, ci sono altri posti dove lo chiedono. Noi pensiamo che quest’anno dobbiamo spendere meno, perché ne abbiamo meno. Quando la situazione si normalizzerà potremo spendere per mettere a posto la situazione. I fondi? Vediamo, ci sono due possibilità. Conosco bene il tema italiano, che il CVC. È un passo importante per un fondo di questo livello per guardare a questa lega. CVC chiederà un sacco di cose perché questo non è un prestito, sono soldi per comprare e sponsorizzare. Noi ci stavamo pensando ma la differenza è che, nella mia opinione come presidente de LaLiga, siamo cresciuti molto negli ultimi anni e il prossimo progresso non sarà a percentuale di due cifre come prima, per esempio con i diritti visuali. In compenso penso che la Serie A italiana, se gestita bene, possa essere più attrattiva per questo tipo di fondi. Forse ora non siamo in grado di attrarlo, noi lavoriamo nell’ecosistema digitale sugli OTTs, anti-pirateria, può essere il frutto di un accordo futuro”.