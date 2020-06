Football is coming home - Oggi riparte la Premier League: conto alla rovescia Liverpool

vedi letture

La gara del restare sarà Aston Villa-Sheffield United. Non proprio una partita di cartello, ma i padroni di casa inseguono la salvezza e gli ospiti l’Europa League, o addirittura la Champions: i temi ci sono. E poi, due ore dopo, sarà il turno di Manchester City-Arsenal: subito grande calcio. La Premier League si (ri)presenta così, con questo piccolo antipasto che vale due recuperi, in attesa della prima giornata completa, la trentesima di calendario, a partire da venerdì.

Caccia al Liverpool? No. Perché i Reds sono arrivati al lockdown forti di 25 punti di vantaggio rispetto ai ragazzi di Guardiola, che pur battendo i Gunners arriverebbero a -23. Una distanza siderale: più che caccia, è conto alla rovescia per Klopp & Co. Bastano due vittorie, sulle nove partite rimaste, per alzare il titolo. Considerato che finora ne hanno vinte 27 su 29, sembra davvero un dettaglio.

Rissa Champions. Oggi al quarto posto c’è il Chelsea. I Blues devono guardarsi dall’accorrente Manchester United (a -3) e dalle sorprese di stagione, Wolverhampton e Sheffield (entrambe a -5, ma lo Sheffield appunto oggi potrebbe già accorciare ulteriormente). Più lontano (-7) il Tottenham di Mourinho che spera di riacciuffare almeno l’Europa dei piccoli.

Lotta salvezza. Detto che l’Aston Villa (oggi penultimo a 25 punti) vincendo stasera si tirerebbe (almeno per ora) si tirerebbe appena fuori dal mischione, al terzultimo posto c’è la coda: West Ham, Watford e Bournemouth sono tutti a 27 lunghezze, +6 sul fanalino di coda Norwich, appena -2 dal Brighton quindicesimo. La corsa per evitare la Championship è tutta qui, in questi sei nomi da cui ne usciranno tre, perché il Southampton (oggi +7 sulla zona retrocessione) pare salvo o quasi. Oggi si torna a correre, sgomitare, giocare a calcio. Anche e soprattutto nella patria del calcio: alle 19 riparte la Premier League. Football is coming home.