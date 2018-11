Football Leaks: caos per PSG e City. Nel mirino gli 'aiuti' sul FFP

© foto di www.imagephotoagency.it

Nuovi documenti su Football Leaks mettono nel mirino i rapporti tra il Paris Saint-Germain e la UEFA. Tra "contratti di sponsorship retroattivi, rapporti ignorati, organi di controllo in cortocircuito", l'analisi è ampia, nel rapporto che parte dal 2012. Football Leaks spiega quelle che sarebbero state "le negoziazioni segrete tra i dirigenti della UEFA e il PSG per aggirare il FFP". Non solo. Un altro documento, pubblicato da Mediapart, svelerebbe "come Gianni Infantino ha aiutato il Manchester City con il Fair Play Finanziario" con quello che viene definito "un accordo amichevole molto vantaggioso nel 2014 e con una multa al ribasso".