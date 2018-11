Football Leaks, la nota della FIFA: "Vogliono indebolire Infantino"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In merito alle accuse emerse dall’inchiesta Football Leaks portata avanti dal quotidiano tedesco Der Spiegel su presunti illeciti della UEFA e di alcuni dei maggiori club europei arriva la presa di posizione della FIFA, massimo organo calcistico del mondo. “Quattro settimane fa - si legge nella nota pubblicata sul sito ufficiale - un gruppo di giornalisti ha inviato alla FIFA diverse centinaia di domande, basate su e-mail private e interne e altre informazioni a cui era stato dato accesso (illegalmente) da terze parti. Nonostante abbiamo risposto alle domande che ci sono state poste in modo diretto e onesto, alcuni media hanno deciso di ignorare la maggior parte delle nostre risposte e di distorcere sia i fatti che la verità in un tentativo deliberato di screditare la FIFA e di fuorviare i loro lettori”. Azioni, queste, che secondo la FIFA sono “un tentativo di indebolire la leadership della FIFA e, in particolare, il presidente, Gianni Infantino, e il segretario generale, Fatma Samoura”.

“È sempre una sfida cambiare le cose - ha dichiarato lo stesso presidente della FIFA Gianni Infantino -, andare avanti e riunire le persone per fare meglio le cose. E poiché stiamo attuando risolutamente le riforme della FIFA, mi è sempre stato chiaro che avrei dovuto affrontare una forte opposizione, specialmente da parte di coloro che non possono più approfittare spudoratamente del sistema di cui facevano parte. Ma questo è il motivo per cui sono stato eletto e per me ci sarà un focus e un focus solo: per migliorare e sviluppare il calcio, in tutto il mondo. E oggi sono più impegnato e deciso che mai a continuare ad adempiere a questo compito ".