Football Leaks, Mancini nel mirino sui pagamenti ai tempi del City

Prosegue l'inchiesta de L'Espresso su Football Leaks, coi documenti filtrati su più tematiche nel mondo del calcio su Der Spiegel ed emersi grazie a EIC (European Investigative Collaborations), il network di giornalismo investigativo di cui fa parte lo stesso Espresso. Nel mirino c'è anche Roberto Mancini: "una società nel paradiso fiscale di Mauritius per l'attuale ct della nazionale quando allenava la squadra inglese", scrive il settimanale (nel link in calce l'inchiesta completa). Il pezzo, difatti, inizia così. "Al Jazira SCC. Nella lista ufficiale delle squadre allenate da Roberto Mancini la piccola società calcistica basata ad Abu Dhabi non compare. Eppure, è stato proprio questo semi-sconosciuto club arabo a pagare una parte dello stipendio dell’attuale commissario tecnico italiano. Una parte molto consistente".