Football Leaks: "Operazione Super League". Caos sul progetto delle big

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Espresso online anticipa alcune novità che pubblicherà nel numero in edicola domenica. "Operazione Super League: così le grandi squadre si sono comprate il calcio", è il titolo di approfondimento. "Un unico campionato su scala europea, alternativo ai tornei nazionali e alla Champions. Ecco il progetto segreto sponsorizzato dai club più ricchi d'Europa, tra cui Juventus, Real Madrid e Barcellona. Alla fine, per convincerle a restare, l'Uefa ha aumentato i premi per le società maggiori, penalizzando tutte le altre". L'Espresso descrive quello che sarebbe stato un piano descritto dai milioni di documenti ottenuti da De Spiegel: risalirebbe al 22 ottobre scorso una lettera della società di consulenza Key Capital Partners al presidente del Real Madrid, Florentino Perez, in cui si descrive la creazione di una società che avrebbe come azionisti 11 grandi squadre. E cioè le italiane Juventus e Milan, insieme a Paris Saint Germain e Bayern Monaco, le spagnole Real Madrid e Barcellona, le inglesi Arsenal, Chelsea, Liverpool e le due di Manchester, il City e lo United.