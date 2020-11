Fotonotizia - Italia-Polonia, Reggio Emilia è già tricolore: si accendono le luci in piazza

Tra poche ore sarà il giorno di Italia-Polonia, gara valevole per la quinta giornata di Nations League, e Reggio Emilia è già tutta tricolore. A Piazza della Vittoria, a pochi passi da Parco del Popolo, si sono accese le luci tricolore per celebrare il ritorno della Nazionale in città. Domani sarà partita decisiva con la Polonia, il supporto dei tifosi mancherà, la città prova a far sentire così il suo calore.