Fotonotizia - Juve, Paratici incontra l'agente di Demiral in Turchia

Tra Juventus e Sassuolo c’è stato un colloquio telefonico per concordare il futuro di Merih Demiral, difensore centrale che si è ben disimpegnato con la maglia neroverde in questa stagione: l'anno prossimo giocherà in bianconero, riscattato dalla Vecchia Signora. Per definire il tutto, come si evince dallo scatto reso noto dai colleghi turchi di Fanatik, Fabio Paratici ha fatto tappa a Konya per incontrare l'agente del giocatore.