France Football su Gasperini: "Con Nagelsmann una boccata d'aria fresca in Champions"

L'impresa di ieri sera dell'Atalanta a San Siro contro il Valencia sta avendo grande eco anche sulla stampa internazionale. Fra i vari media che parlano della Dea e dell'exploit contro gli spagnoli anche France Football che dedica l'apertura della propria versione online a Gian Piero Gasperini che, assieme a Julian Nagelsmann del Lispia, viene definito "Una boccata d'aria fresca" per la Champions League.

Sugli orobici, in particolare, il periodico transalpino scrive: "Non è un caso che l'Atalanta abbia segnato quattro gol, per altro belli. Loro, così come il Lipsia, hanno tirato ben 27 volte in porta nella scorsa notte di Champions League. E una sola parola riassume meravigliosamente le due filosofie: proattività. Con la palla le due formazioni giocano in rapidità e senza sforzo, facendo girare la palla con passaggi sempre verso un giocatore libero. La sfera viene sempre recuperata rapidamente, con un pressing organizzato che spinge all'errore l'avversario. Una sintesi di ambizione e gioco moderno che permette all'Atalanta, così come al Lipsia, di credere un po' di più nella qualificazione ai quarti di finale della competizione più bella".