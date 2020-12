I Friedkin versano altri 40 milioni nelle casse Roma. Il patrimonio è pari a 243,7 milioni di euro

La Roma ha pubblicato una nota riguardante le ultime novità di bilancio. Da sottolineare come i Friedkin abbiano immesso ulteriori 40 milioni di euro nella società giallorossa, con un patrimonio netto che ad oggi è pari a 243,7 milioni.

"Il totale dei finanziamenti soci in essere al 30 novembre 2020, pari a 114,6 milioni di euro, sopra descritti, sono stati convertiti integralmente e irrevocabilmente, a far data dall’assemblea dei soci di AS Roma S.p.A. del 9 dicembre 2020, in “Riserva Azionisti c/Aumento di capitale”, a totale beneficio di NEEP, per l’esecuzione da parte di NEEP stessa del previsto aumento di capitale non rimborsabile della Società. Si segnala inoltre che nel mese di dicembre 2020 RRI ha erogato in favore della Società ulteriori 40 milioni di euro, sempre per il tramite di NEEP, iscritti nella medesima Riserva Azionisti c/Aumento di capitale del Patrimonio netto, che alla data odierna risulta pertanto pari a 243,7 milioni di euro".