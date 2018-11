I fruttini sono smaltiti. Buffon resta un fuoriclasse anche a (quasi) 41 anni

Fonte: Dal nostro inviato al San Paolo, Raimondo De Magistris

E' stato subissato di fischi fin dal riscaldamento. Lui che per anni è stato una colonna della Juventus non poteva certo passare inosservato al San Paolo e questa sera, al suo ritorno in Champions League, ha vissuto una serata particolare. Da spettatore non pagante nella prima frazione, da protagonista assoluto nel secondo tempo. Soprattutto nei primi 15 minuti. Gianluigi Buffon, a quasi 41 anni, s'è confermato uno dei migliori portieri del vecchio continente. A inizio ripresa, quando il Napoli ha tempestato di tiri la porta parigina, è stato il portiere italiano e tenere alta la baracca e positivo il risultato. Almeno quattro interventi decisivi prima del fallo da rigore che lui stesso ha procurato senza però avere particolari colpe perché l'inserimento in area di Callejon - dopo il brutto pasticcio di Thiago Silva - non si poteva placare in altro modo.

Poco meno di sette mesi fa lo sfogo a seguito dell'eliminazione della Juventus dalla Champions League per mano del Real Madrid. Il rigore allo scadere e l'attacco al direttore di gara al termine del match. "L'arbitro ha dimostrato di avere un bidone dell'immondizia al posto del cuore. Se non hai la personalità, stai in tribuna con la famiglia, mangia i fruttini, bevi la Sprite e guardati lo spettacolo. Non sai che squadre si stanno affrontando, non sai niente di quello che sta succedendo, praticamente non sai un cazzo", disse dopo quel match. Dichiarazioni che gli sono costate tre giornate di squalifica e l'hanno costretto a tornare in campo in Champions League solo stasera. A tornare protagonista dopo tanti mesi e con un'altra maglia, ma con l'ennesima prestazione eccellente della sua carriera.