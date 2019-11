© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'UEFA sta pensando a un servizio streaming per trasmettere le partite di Champions League. L'indiscrezione arriva dal Financial Times, secondo cui il massimo organismo calcistico europeo starebbe valutando di modificare radicalmente il proprio sistema di vendita dei diritti audiovisivi, rendendo il portale web UefaTV un canale OTT. "Per il momento - ha commentato il segretario generale UEFA, Theodore Theodoridis - abbiamo tanti partner e vogliamo continuare questi rapporti. Vogliamo soltanto essere pronti e avere alternative". L'idea nasce dalle intenzioni, palesate da alcuni dei principali player del settore (nel FT è citato per esempio SKY UK), di non investire più tanti soldi sui diritti audiovisivi legati allo sport, e in particolare al calcio, nell'ambito di quella che da molti analisti è considerata una bolla destinata a esplodere, soprattutto nei grandi campionati europei.