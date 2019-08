Gazzetta dello Sport - Icardi fa causa all'Inter: chiede reintegro e 1,5 mln

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella giornata in cui sembrava poter arrivare una soluzione al caso Mauro Icardi, con la possibile apertura dell’attaccante alla cessione al Monaco, è piombata invece una notizia shock. L’argentino - riporta l'edizione on line de La Gazzetta dello Sport - ha infatti fatto causa all’Inter. Pesantissime le richieste: Icardi vuole ovviamente il reintegro in squadra, ma anche un milione e mezzo di danni.