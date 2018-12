Gazzetta esalta Mandzukic: "Il castiga-grandi non si ferma più"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Re Mandzukic, il castiga-grandi non si ferma più". Titola così La Gazzetta dello Sport nelle sue pagine interne, il giorno dopo il gol decisivo realizzato all'Inter per lanciare la Juventus a quota 43 punti. Mandzukic - scrive la rosea - da agosto ha segnato sette gol in Serie A con dieci tiri nello specchio. In questo il croato è l’immagine perfetta della Juve: cinico lui, cinica lei.