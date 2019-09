Gazzetta, gli stipendi della A: Atalanta 13°, tris d'assi a 1,8

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Gazzetta dello Sport propone i dati riguardanti gli stipendi dei giocatori delle 20 squadre di Serie A.

Trentasei milioni di euro di monte stipendi per l'Atalanta, considerata tredicesima in classifica in quanto ha molti meno giocatori rispetto alla Sampdoria. C'è un salary cap intorno ai 2 milioni, mentre resiste la politica degli stipendi intorno al mezzo milione per i difensori, eccezion fatta per Kjaer, l'ultimo arrivato, oltre a Toloi.

Il giocatore più pagato - Non è solo uno, in realtà sono tre. Il primo è Alejandro Gomez che, da capitano, ha visto le proprie quotazioni alzarsi negli ultimi anni. Poi ci sono i due centravanti: Zapata, in virtù dello scorso anno, chiuso da protagonista con la maglia nerazzurra, e Muriel, preso dal Siviglia per quindici milioni di euro.

Scadenze 2020 - Curiosità: non c'è nessuno che terminerà il proprio contratto fra un anno, se non Simon Kjaer, che però è un prestito dell'ultimo minuto dopo l'addio di Skrtel.

Gli stipendi della rosa in dettaglio

Zapata 1,8 2022

Gomez 1,8 2023

Muriel 1,8 2023

Ilicic 1,5 2021

Pasalic 1,3 2023

Malinovskyi 1 2024

Kjaer 1 2020

Toloi 0,8 2023

de Roon 0,75 2022

Palomino 0,6 2022

Castagne 0,55 2022

Masiello 0,5 2021

Arana 0,5 2024

Freuler 0,5 2022

Hateboer 0,55 2022

Gollini 0,5 2022

Djimsiti 0,4 2022

Sportiello 0,35 2021

Gosens 0,3 2022

Barrow 0,25 2023

Ibanez 0,25 2023

Rossi 1 2021.