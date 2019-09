Gazzetta, gli stipendi della A: Cagliari 9°. Nainggolan stacca tutti gli altri

La Gazzetta dello Sport propone i dati riguardanti gli stipendi dei giocatori delle 20 squadre di Serie A.

La prima squadra al di sotto dell'ideale tetto dei 50 milioni per il monte ingaggi è il Cagliari del presidente Giulini, società grande protagonista sul mercato nell'ultima estate. E infatti nella top5 dei più pagati della rosa ci sono 4 volti nuovi con l'unica eccezione rappresentata da Leonardo Pavoletti.

Il giocatore più pagato - Facile da immaginare. Radja Nainggolan ha fatto una scelta di cuore, tornando a Cagliari. Ma si è portato dietro dall'Inter uno stipendio decisamente pesante per le casse sarde, ovvero 3 milioni di euro netti a stagione. Alle sue spalle, staccato di oltre un milione, ecco Pavoletti. Alle loro spalle Rog, Simeone e Nandez.

Scadenze 2020 - Sono tantissimi i giocatori col contratto in scadenza nel 2020, anche se molti legati al fatto di essere arrivati in Sardegna con la formula del prestito. Il nome più appariscente è ancora una volta quello del Ninja, arrivato dall'Inter in prestito secco. Oltre al belga situazione simile anche per Luca Pellegrini e Robin Olsen. Gli altri giocatori a scadenza al termine della stagione, oltre a Ragatzu e Aresti, sono gli esperti Klavan, Cigarini, Cacciatore e Rafael.

Gli stipendi della rosa in dettaglio

Nainggolan 3 2020

Pavoletti 1,8 2022

Rog 1,5 2024

Simeone 1,5 2024

Nandez 1,5 2024

Cerri 1 2023

Klavan 1 2020

Ceppitelli 1 2021

Cragno 1 2024

Lu. Pellegrini 1 2020

Joao Pedro 0,8 2022

Ionita 0,8 2021

Castro 0,8 2021

Birsa 0,6 2021

Cigarini 0,5 2020

Pisacane 0,5 2021

Lykogiannis 0,5 2022

Faragò 0,5 2022

Olsen 0,5 2020

Cacciatore 0,4 2020

Rafael 0,3 2020

Oliva 0,3 2023

Deiola 0,3 2022

Mattiello 0,3 2023

Walukiewicz 0,2 2023

Aresti 0,15 2020

Ragatzu 0,15 2020