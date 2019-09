Gazzetta, gli stipendi della A: Hellas all'ultimo posto. Pazzini il più ricco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Gazzetta dello Sport propone i dati riguardanti gli stipendi dei giocatori delle 20 squadre di Serie A.

Ultimo posto nella classifica degli stipendi della Serie A che tocca all'Hellas Verona. Il club del presidente Setti ha un solo contratto in rosa al di sopra del milione di euro, gli altri tutti al di sotto e per la stragrande maggioranza inferiori anche ai 500mila euro. Una rosa low cost, con un mix di gioventù ed esperienza, per provare a raggiungere la salvezza al primo anno di Serie A.

Il giocatore più pagato - Forte del vecchio contratto firmato, Giampaolo Pazzini è per distacco il giocatore più pagato della rosa con 1,3 milioni di euro annui. Alle sue spalle l'altro attaccante Di Carmine, a quota 0,8, seguito dal neo acquisto Mariusz Stepinski.

Scadenze 2020 - Tantissimi i giocatori arrivati in prestito e che quindi dovranno ridiscutere la propria situazione da qui a fine stagione. Da Verre ad Adjapong e Amrabat fino a Gunter, Pessina, Tutino, Radunovic, Badu e Di Gaudio. A scadenza anche Pazzini, Crescenzi e Miguel Veloso, arrivato da svincolato e accordatosi col club per una sola stagione.

Gli stipendi della rosa in dettaglio

Pazzini 1,3 2020

Di Carmine 0,8 2021

Stepinski 0,6 2023

Badu 0,5 2020

Bocchetti 0,5 2022

Lazovic 0,5 2022

Bessa 0,45 2021

Di Gaudio 0,4 2020

Zaccagni 0,4 2022

Verre 0,4 2020

Veloso 0,4 2020

Adjapong 0,35 2020

Rrahmani 0,3 2023

Faraoni 0,3 2021

Henderson 0,3 2022

Amrabat 0,3 2020

Gunter 0,3 2020

Silvestri 0,3 2021

Dawidowicz 0,3 2021

Tutino 0,3 2020

Vitale 0,3 2021

Empereur 0,25 2021

Crescenzi 0,25 2020

Wesley 0,25 2021

Radunovic 0,2 2020

Pessina 0,2 2020

Berardi 0,15 2021

Tupta 0,12 2021